Перед Казахстаном стоит задача построения инновационной экономики, но без развития собственной науки экономику не поднять, отметил в беседе с корреспондентом Zakon.kz советник директора КИСИ при президенте РК Аскар Нурша.

В отечественной науке есть накопившиеся проблемы, которые требуют системного решения. В советский период наука финансировалась государством. После обретения независимости на фоне острых экономических проблем была поставлена задача коммерциализации науки и перевода ее на рельсы самообеспечения, отметил политолог Аскар Нурша.

Когда рушились целые отрасли производства, а вместо фабрик и заводов строились торговые центры, сделать это было непросто, и чиновники не всегда знали, как это осуществить. Отдельные прикладные направления науки сохранялись на плаву. Большой вклад в науку вносили работающие в университетах ученые. Но в целом научная отрасль, особенно фундаментальная наука, испытывала серьезные трудности. Советник директора КИСИ при президенте РК Аскар Нурша

Говоря об этом, эксперт заметил, что также было низкое материальное обеспечение деятельности научных организаций, слабое финансирование научных проектов, социальные проблемы. Был период оттока ученых.

Национальная академия наук стала республиканским общественным объединением. Финансирование ученых академии до последнего времени осуществлялось из трехлетних грантовых проектов МОН РК. Это не гарантировало ученым, что проект будет выигран по конкурсу, что они попадут в проект, и что сами ученые будут получать достойную оплату труда. Аскар Нурша

Определенное улучшение ситуации наступило в прошлом году. Начал решаться вопрос прямого финансирования ученых вне грантовых проектов.

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Наделение Академии наук государственным статусом, на взгляд эксперта, даст государству инструмент увеличения финансирования ученых и научных организаций, работающих в структуре Академии наук, и позволит вплотную заняться вопросами социального обеспечения ученых. В целом, это будет работать на повышение престижности науки и научных профессий в обществе.

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Кроме Академии наук, не надо забывать об университетской науке и НИОКР-организациях, считает эксперт.

Самые передовые университеты в мире большое внимание уделяют развитию собственных исследовательских лабораторий, конкурируют за научные кадры. Они тесно сотрудничают с бизнесом и работают над исследованиями, которые востребованы рынком. Такая же задача стоит и перед нашими университетами. Они должны активно привлекать частный бизнес к сотрудничеству, но и частный успешный бизнес должен идти навстречу. Аскар Нурша

Об этом говорил президент, выступая в Академии наук и высказываясь о необходимости совершенствования системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В целом, сфера нуждается во внимании и заботе со стороны государства. Глава государства показал, что такое внимание он готов оказывать, резюмировал политолог.