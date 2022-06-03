В Генпрокуратуре не выявили нарушений в период подготовки к референдуму

Заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев на заседании Центральной комиссии референдума сообщил, что нарушений не зафиксировано, передает корреспондент Zakon.kz.

Все проходит по правилам конституционного закона о референдуме. Каких-либо нарушений, в том числе правил агитации, не зафиксировано. Со дня объявления о назначении референдума в органы прокуратуры по этому вопросу поступило всего 18 обращений. Но ни одно из них не касалось нарушений законодательства о референдуме. Заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев

В пример он привел, что в органы прокуратуры Кызылординской области поступило обращение жителя областного центра об отказе в участии в референдуме по причине необоснованного начисления налогов его отцу. В тот же день обращение для рассмотрения было направлено в областной департамент государственных доходов.

Как уточнил замгенпрокурора, озвученные данные, а также отсутствие каких-либо жалоб на нарушение законодательства о референдуме свидетельствуют о законности текущего процесса.

Он напомнил, что в силу статьи 7 Конституционного закона «О республиканском референдуме» в предшествующий референдуму день и в день проведения, то есть 4-5 июня, любая агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещается.

В случае проведения агитации в эти дни наступает ответственность по статье 102 Кодекса об административных правонарушения, где предусмотрена ответственность как для физлиц, так и для юрлиц. Возбуждение производства об адмправонарушении по данной статье относится к исключительной компетенции прокуроров, дела рассматривает суд. В целях предупреждения возможных нарушений в дни тишины и голосования мы планируем сегодня через СМИ обратиться к населению с соответствующими разъяснениями. Заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев

По его словам, предстоящие два дня для органов прокуратуры являются рабочими. Как на центральном уровне, так и на местах налажена постоянная связь с комиссиями референдума и заинтересованными госорганами, организованы круглосуточные дежурства.

В ходе заседания глава Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров сообщил, что, по информации коллег, участковые комиссии готовы ко дню голосования, бюллетени доставлены на участки и обеспечена их сохранность.

Я хочу напомнить только то, что есть граждане, которые обращались за открепительными удостоверениями в каждом регионе. Еще есть время до 18:00 4 июня. Наши граждане, обладающие правом проголосовать на этом референдуме, могут обратиться на участки для голосования для того, чтобы получить открепительные удостоверения для голосования на том участке, который для них оказывается более удобным. Глава Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров

Обращаясь к казахстанцам, глава Нурлан Абдиров заверил, что все уполномоченные органы страны сделали все необходимое для того, чтобы информировать все граждан.

Была возможность, используя электронные системы, проверить себя в списке и узнать, на каком участке можно проголосовать. Еще есть время, посмотрите, убедитесь. Это все делается для удобства наших граждан, чтобы, находясь дома, они знали, на каком участке конкретно могут проголосовать. Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров