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Нефть начала снижаться в цене по итогам заседания ОПЕК+

нефтедобыча Фото: pixabay
Мировые цены на нефть начали снижаться 3 июня. Рынки принялись оценивать итоги заседания ОПЕК+, повлияв на стоимость «черного золота», передает Zakon.kz.

Ожидая статистику от Baker Hughes, данные торгов свидетельствуют о том, что по состоянию на 15:46 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,7%, до 116,8 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,8%, до 115,94 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать результаты заседания ОПЕК+, озвученные 2 июня. Страны ОПЕК+ решили в июле и августе более интенсивно увеличить добычу нефти: вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тысяч баррелей в сутки. Ожидание увеличения добычи негативно отражается на котировках нефти, – отмечается в сообщении «Прайм».

В ходе видеоконференции министерского заседания стран-участниц ОПЕК+, где страну представлял вице-министр энергетики Асет Магауов, стало известно, что Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК.

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