В день референдума общественный транспорт в Нур-Султане будет бесплатным

Бесплатный проезд распространяется также на пригородные маршруты, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба столичного акимата, автобусы будут курсировать как обычно с 06:00 до 23:00.

Отмечается, что с марта 2020 года введен бесплатный проезд в общественном транспорте для всех несовершеннолетних. Это решение распространяется и на детей-жителей пригородов. Так, с момента запуска бесплатного проезда несовершеннолетними совершено почти 34 миллионов поездок.

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