В день референдума общественный транспорт в Нур-Султане будет бесплатным
Фото: Zakon.kz
Бесплатный проезд распространяется также на пригородные маршруты, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба столичного акимата, автобусы будут курсировать как обычно с 06:00 до 23:00.
Отмечается, что с марта 2020 года введен бесплатный проезд в общественном транспорте для всех несовершеннолетних. Это решение распространяется и на детей-жителей пригородов. Так, с момента запуска бесплатного проезда несовершеннолетними совершено почти 34 миллионов поездок.
5 июня в Казахстане пройдет общереспубликанский референдум по поправкам в Конституцию. В связи с чем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением.
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