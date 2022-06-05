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Президент пообещал опубликовать список погибших во время январских событий в Казахстане

погибшие, январские события Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал предоставить полный список погибших во время январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону. Те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй, но есть и те, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства. В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что все военнослужащие, которые были задействованы в неоправданных действиях против гражданского населения, будут привлечены к ответственности. Расследование продолжается, экспертизы проводятся, поэтому все будет известно.

Ранее Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию страны, а после ответил на вопросы журналистов, в том числе о том, что ждет казахстанцев в будущем, и как продвигается расследование январских событий.

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