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Впереди очень большая работа – Токаев о поправках в Конституцию

конституция РК Фото: elbasylibrary.gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на несколько вопросов журналистов после того, как проголосовал на республиканском референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.
Впереди очень большая работа, нужно реализовать положения Конституции, за которые мы сегодня голосуем, внести изменения в законодательство. В частности, в законодательство, которое касается партии, парламента. Думаю, наш парламент с честью справится с этой работой. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что нововведения, за которые сегодня голосуют казахстанцы, предполагают очень большие изменения в общественной жизни страны.

По сути, меняется парадигма взаимоотношений меду государством и обществом, на передний план выходят права человека. Это крайне важно. В Конституции омбудсмен по правам человека обретает новый статус, новое звучание. Омбудсмен сможет обращаться в Конституционный суд, а этот орган тоже новый для нас.Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию страны, а после ответил на вопросы журналистов.

Тамила Языкова
Референдум в Казахстане Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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