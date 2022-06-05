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Госсекретарь РК отметил интерес молодежи к референдуму

Казахстан, референдум, Конституция, поправки, молодежь, интерес Фото: Zakon.kz
Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин поделился мнением о ходе голосования на референдуме по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Zakon.kz.
Как гражданин этой страны особое внимание уделяю сегодняшнему референдуму. Думаю, что каждый гражданин страны должен сделать свой выбор. Я тоже сделал свой выбор. Я принял участие в референдуме, который проводился в 1995 году. Тогда я был студентом. В составе инициативной группы мы разъясняли населению важность Конституции. Сегодня я прибыл на участок с супругой и дочерью. К сожалению, другим детям еще не исполнилось 18 лет. Они остались дома. Госсекретарь РК Ерлан Карин

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Он указал на оживленный интерес к референдуму и изменениям в Основной закон со стороны казахстанской молодежи.

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Особенно мне было приятно подискутировать со своими детьми в плане их осведомленности. Сегодня молодые люди, на примере своих детей понимаю, активно интересуются теми процессами, которые происходят в стране. Думаю, что особенность нынешнего референдума в том, что очень большой интерес молодежи, молодых ребят, которые интересуются, обсуждают. Думаю, это один из самых позитивных моментов нынешнего референдума.Ерлан Карин

При этом госсекретарь подчеркнул важность момента.

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Ощущение важности момента, ощущение того, что мы вступаем в новый, важный, значительный период нашей страны. Сегодняшний референдум покажет, насколько объективно мнение в обществе относительно тех процессов, которые идут в стране. Это единое понимание перспектив в развитии нашей страны. Ерлан Карин
Оксана Скибан
Референдум в Казахстане Карин Ерлан Казахстан
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