Госсекретарь РК отметил интерес молодежи к референдуму

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Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин поделился мнением о ходе голосования на референдуме по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Zakon.kz.