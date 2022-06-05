Международные наблюдатели оценили голосование на республиканском референдуме в РК

Международные наблюдатели отмечают активное участие казахстанцев в республиканском референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы были на 9 избирательных участках и продолжим работу. Сегодня увидели, что люди заинтересованы, активно участвуют в референдуме. Мы были свидетелями этого и наблюдали за процессом. На избирательных участках увидели наблюдателей из других организаций. Вице-президент Международной тюркской академии Физули Маджидли

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По его словам, Центральная комиссия референдума и другие госорганы страны работают согласно нормам и стандартам данного процесса.

Мы не обнаружили нарушений избирательного права в Казахстана. Академическое сообщество тюркского мира наблюдает за референдумом в Казахстане с высоким интересом. Мы верим, что в данных условиях единство и солидарность тюркских стран должны быть очень сильными. Вице-президент Международной тюркской академии Физули Маджидли

Старший эксперт Международной тюркской академии Тимур Козырев добавил, что уровень активности людей достаточно высок, у граждан приподнятое настроение.

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Казахстан – это наша родина, то есть для нас, тюркских государств, это не чужая земля. Мы посетили несколько избирательных участков, там играла музыка, баурсаками угощали, казахстанскими конфетами. Мы были свидетелями гостеприимства Казахстана. Старший эксперт Международной тюркской академии Тимур Козырев

Посол Палестины Монтасыр Абузеид также отметил, что 5 июня – очень важный день для казахстанского народа, добавив, что он принимает участие в качестве международного наблюдателя не первый раз.

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