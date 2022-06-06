Референдум-2022: закрылись последние участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве
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Завершилось голосование казахстанцев за поправки в Конституцию за рубежом – в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве закрылись последние участки, сообщает Zakon.kz.
В 06:00 (по времени Нур-Султана) закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, завершивших таких образом голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.Пресс-служба МИД РК
По данным ведомства, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.
5 июня в Казахстане состоялся референдум по поправкам в Конституцию. По предварительным данным, в стране проголосовало более 8 млн избирателей, или 68,44% граждан, имеющих право голоса.
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