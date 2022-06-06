Референдум-2022: закрылись последние участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве

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Завершилось голосование казахстанцев за поправки в Конституцию за рубежом – в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве закрылись последние участки, сообщает Zakon.kz.