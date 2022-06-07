Евросоюз сделал заявление по референдуму в Казахстане

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Официальный представитель Европейского союза (ЕС) заявил о том, что ЕС принимает к сведению итоги конституционного референдума в РК, на котором казахстанцы поддержали важные конституционные поправки, направленные на укрепление демократии в стране, передает Zakon.kz.