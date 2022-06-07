Евросоюз сделал заявление по референдуму в Казахстане
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Официальный представитель Европейского союза (ЕС) заявил о том, что ЕС принимает к сведению итоги конституционного референдума в РК, на котором казахстанцы поддержали важные конституционные поправки, направленные на укрепление демократии в стране, передает Zakon.kz.
ЕС приветствует политические реформы, инициированные президентом Касым-Жомартом Токаевым 16 марта в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических январских событий. Мы также приветствуем решение обратиться за мнением общества напрямую и пригласить БДИПЧ ОБСЕ к наблюдению за референдумом. В будущем для Казахстана будет крайне важно полностью выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Казахстан остается важным и ценным партнером для ЕС.
Вместе мы работаем над выполнением обязательств в соответствии с нашим соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, в том числе в таких сферах, как обеспечение основных свобод мирных собраний, выражения мнения и ассоциаций, а также над развитием наших взаимосвязанности, торговли и сотрудничества, – резюмируется в сообщении.
6 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу по результатам прошедшего референдума.
7 июня председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге озвучил итоги республиканского референдума по внесению поправок в Конституцию.
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