Льготное автокредитование – когда выданные деньги будут вновь доступны для госпрограммы

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Сената рассказал, что программа льготного автокредитования пользуется большим спросом у населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Больше 20 тысяч заявок поступило по льготному автокредитованию. Мы примерно рассчитывали, что 100 млрд тенге хватит примерно на 15-16 тысяч кредитов. На сегодня одобрено заявок 9 885 – около 10 тысяч. Это примерно на 73 млрд тенге. Еще в запасе 27 млрд тенге. Выдано машин почти 3 тысячи. Каирбек Ускенбаев

При этом он добавил, что когда будет освоена вся сумма, выделенная на льготное автокредитование, то эти же средства по револьверной схеме можно будет использовать дальше.

В идеале, когда эти 100 млрд будут выданы, необязательно 100 млрд, через месяц-два, когда они начнут платить, то в револьверном порядке эти же банки деньги будут использовать на кредиты другим людям. Глава МИИР РК

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Отвечая на вопрос, будут ли в будущем выделены дополнительные деньги на льготное автокредитование, министр уточнил, что пока предусмотрены только эти средства, но программа пользуется большим спросом у казахстанцев.

Вот 100 млрд по 85 тысяч тенге ежемесячно: 15-16 тысяч человек по 85 тысяч ежемесячно. Примерно посчитайте, сколько будет обходиться в месяцы. Это чисто математический расчет. Каирбек Ускенбаев

Напомним, в Казахстане перезапустили программу льготного автокредитования. С 16 мая казахстанские банки начали выдавать льготные автокредиты.