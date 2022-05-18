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Законодательство РК
12:28 18.05.2022

Автодилер не должен навязывать дополнительные услуги и аксессуары – прокуратура

навязывание, аксессуары, прокуратура Фото: pexels
Покупатели новых легковых автомобилей в Казахстане нередко сталкиваются с навязыванием в салонах дополнительных услуг, устройств или аксессуаров. В прокуратуре Алматы проанализировали деятельность автосалонов, передает Zakon.kz.

Подобные действия автодилеров, как отметили в надзорном органе, противоречат нормам законодательства.

В прокуратуре уточнили: в силу ст. 26 Конституции Республики Казахстан монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается.

Кроме того, согласно ст. 8-1 Закона РК «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель, изготовитель) не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя.

В соответствии со ст. 28 закона продавец (изготовитель, исполнитель) обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар (работу, услугу) в ненужном ему количестве и (или) ассортименте. Пресс-служба прокуратуры Алматы

В ведомстве добавили, что одним из условий, нарушающих и (или) ущемляющих права потребителей при заключении договора, является установление обязанностей потребителя по навязанным дополнительно продавцом (исполнителем, изготовителем) возмездным товарам (работам, услугам).

По данным пресс-службы прокуратуры Алматы, в феврале текущего года был проведен анализ законности установления автодилерами дополнительных услуг, а также аксессуаров при покупке новых автомобилей.

05.03.2022 года надзорным органом в Департамент по развитию и защите конкуренции города Алматы внесено представление об устранении нарушений законности. В настоящее время уполномоченным органом завершается анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке дилерских центров по продаже новых легковых автомобилей. Пресс-служба прокуратуры Алматы

Напомним, что в Казахстане перезапустили программу льготного автокредитования. С 16 мая казахстанские банки начали выдавать льготные автокредиты.

В программе участвуют все автосалоны, реализующие автомобили отечественного производства.

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