Президент поручил информировать казахстанцев о работе комиссии по возврату средств из-за рубежа

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, на котором поручил системно информировать казахстанцев о работе комиссии по возврату средств из-за рубежа, передает Zakon.

Как сообщается на сайте Акорды, президент поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.

Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное – правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле. Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что люди ждут от государства «реальных результатов, а не пустых обещаний».

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Напомним, 5 июня указом главы государства создана межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.