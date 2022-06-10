Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Президент поручил информировать казахстанцев о работе комиссии по возврату средств из-за рубежа

Токаев поручил информировать казахстанцев о работе комиссии Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, на котором поручил системно информировать казахстанцев о работе комиссии по возврату средств из-за рубежа, передает Zakon.

Как сообщается на сайте Акорды, президент поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.

Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное – правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле.Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что люди ждут от государства «реальных результатов, а не пустых обещаний».

Новость по теме

Токаев: Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований

Напомним, 5 июня указом главы государства создана межведомственная комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств.

Новость по теме

Кто вошел в комиссию по возврату выведенных из Казахстана денег

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Японская ринг-герл впечатлилась джентельменским поведением Головкина
Цены на нефть снижаются из-за новостей о Китае
Военную доктрину хотят изменить в Казахстане
Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел
Ситуация в Украине: в Херсоне готовятся к референдуму, Зеленский ввел санкции против Путина
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления