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Законодательство РК

ЧП в Темиртау: по факту гибели четырех рабочих заведено уголовное дело

ДП Фото: Zakon.kz
На дочернем предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), в кузнечно-прессовом цехе ТОО «Курылысмет», произошло обрушение свода печи №9, погибли четыре человека, еще один сотрудник компании госпитализирован, передает Zakon.kz.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК. На месте работают следственно-оперативные группы Департамента полиции и Управления полиции города Темиртау. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Обстоятельства трагедии выясняются.

Отмечается, что на месте работают ДЧС (27 сотрудников и семь единиц техники) и ТОО «Серіктес Өрт Сөндіруші» (10 работников и две единицы техники). Также на предприятии находится аким Карагандинской области Женис Касымбек, руководители ДЧС и промышленной безопасности.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РК будет создана комиссия распоряжением уполномоченного органа по труду и проведено специальное расследование группового несчастного случая, – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Ранее стало известно, что под завалами оказались пять огнеупорщиков цеха АМТ.

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Елена Беляева
Темиртау
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