Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Гибель четырех рабочих: задержаны два руководителя «АрселорМиттал Темиртау»

АрселорМиталл Темиртау арест руководители смерть рабочих Фото: pixabay
10 июня из-за обрушения печи на заводе «АрселорМиттал Темиртау» погибли четыре человека, еще один пострадавший находится в больнице. Департаментом полиции Карагандинской области для расследования создана специальная комиссия, сообщает Zakon.kz.

Новость по теме

Четыре человека погибли из-за обрушения печи на заводе «АрселорМиттал Темиртау»

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела допрошены работники предприятия, в том числе лица, ответственные за технику безопасности на производстве.

С учетом собранных материалов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 277 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц» (санкция от трех до восьми лет лишения свободы), задержаны два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Новость по теме

ЧП в Темиртау: по факту гибели четырех рабочих заведено уголовное дело

19 июня, как добавили в ведомстве, Темиртауским следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, после ЧП Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.

Новость по теме

Токаев выразил соболезнования родным и близким работников, погибших в Темиртау

Также ранее сообщалось о состоянии пострадавшего работника.

Пациент переведен из отделения реанимации в профильное отделение. Он находится в ясном сознании, гемодинамические показатели в пределах нормы. Лечение проводится в полном объеме.Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области
Анастасия Московчук
АрселорМиттал Темиртау
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Натела Дзаламидзе сменила гражданство, Уимблдон
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
лучшие завтраки по совету врачей
Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог
гадание
Рунический гороскоп на грядущую неделю
долги по налогам - последствия
Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов
РК и РФ
Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия
Коронавирус летом
Врач рассказала, что будет с COVID-19 летом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления