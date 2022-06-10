Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования родным и близким работников, погибших в Темиртау

президент Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау», передает Zakon.kz.
Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших, – цитирует телеграмму Акорда.

Ранее стало известно, что на дочернем предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) в кузнечно-прессовом цехе ТОО «Курылысмет» произошло обрушение свода печи №9. Погибли четыре человека, еще один сотрудник компании госпитализирован.

Новость по теме

ЧП в Темиртау: по факту гибели четырех рабочих заведено уголовное дело

Елена Беляева
Карагандинская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Японская ринг-герл впечатлилась джентельменским поведением Головкина
Цены на нефть снижаются из-за новостей о Китае
Военную доктрину хотят изменить в Казахстане
Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел
Дождливые выходные ждут казахстанцев 11-12 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления