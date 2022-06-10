Токаев выразил соболезнования родным и близким работников, погибших в Темиртау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау», передает Zakon.kz.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших, – цитирует телеграмму Акорда.

Ранее стало известно, что на дочернем предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) в кузнечно-прессовом цехе ТОО «Курылысмет» произошло обрушение свода печи №9. Погибли четыре человека, еще один сотрудник компании госпитализирован.