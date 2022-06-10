Защитники природы выступили против ремонта на участке футболиста Дэвида Бекхэма

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» затеял ремонт на своем участке в британском графстве Оксфордшир и решил построить там склад для хранения дров. Но у защитников природы затея вызвала возмущение, передает Zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, перед возведением пристройки супруги Бекхэм получили специальное разрешение. Однако позже им пришла идея включить в планировку склад для дров. Выяснилось, что на данном месте гнездуются птицы, живут летучие мыши и другие животные. Звездная пара обязалась сохранить для них территорию. Пока заявка на изменения находится на рассмотрении местных властей.

Между тем активисты, выступающие за спасение природы, предположили, что семья будет использовать дрова для обогрева, что противоречит государственной стратегии о чистом воздухе. Они заявили, что Бекхэм будет сжигать древесину вместо того, чтобы установить электрический тепловой насос.