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Мир

Почему Дэвид Бекхэм оказался в больнице

почему Дэвид Бэкхем попал в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 00:55 Фото: Instagram/davidbeckham
Бывший футболист "Мадридского Реала", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм попал в больницу из-за сильных болей в запястье, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, спортсмен перенес операцию по удалению хирургического винта в предплечье, который должен был со временем раствориться.

Отмечается, что винт был вставлен в руку футболиста после травмы, которую он получил в матче сборных Англии и Южной Африки в 2003 году. Металлическая конструкция находилась в его руке 22 года, что привело к болям.

Между тем, супруга Бекхэма поделилась с подписчиками видео с супругом. На кадрах видно, что спортсмен уже дома.

Фото: Instagram/victoriabeckham

Дэвид Бекхэм оказался на больничной койке. Эту неприятную новость для поклонников знаменитости рассказала его супруга, экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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