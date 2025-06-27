Почему Дэвид Бекхэм оказался в больнице
Фото: Instagram/davidbeckham
Бывший футболист "Мадридского Реала", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм попал в больницу из-за сильных болей в запястье, сообщает Zakon.kz.
По данным Daily Mail, спортсмен перенес операцию по удалению хирургического винта в предплечье, который должен был со временем раствориться.
Отмечается, что винт был вставлен в руку футболиста после травмы, которую он получил в матче сборных Англии и Южной Африки в 2003 году. Металлическая конструкция находилась в его руке 22 года, что привело к болям.
Между тем, супруга Бекхэма поделилась с подписчиками видео с супругом. На кадрах видно, что спортсмен уже дома.
Фото: Instagram/victoriabeckham
Дэвид Бекхэм оказался на больничной койке. Эту неприятную новость для поклонников знаменитости рассказала его супруга, экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм.
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