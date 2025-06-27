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Культура и шоу-бизнес

Бывший футболист Дэвид Бекхэм попал в больницу

Дэвид Бекхэм, больница, семья, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:03 Фото: Instagram/davidbeckham
Бывший футболист "Мадридского Реала", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм оказался на больничной койке. Эту неприятную новость для поклонников знаменитости рассказала его супруга, экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница опубликовала фото из клиники и оставила краткую подпись к нему:

"Поправляйся скорее, папочка".

Фото: Instagram/stories/victoriabeckham

Других подробностей раскрывать она не стала.

По данным из различных СМИ, Бекхэм получил травму, сломав руку. Причины, по которым произошел инцидент, пока остаются неясными, однако предполагается, что это произошло в результате несчастного случая.

Ранее голливудский актер Брэд Питт поделился личным опытом посещения собраний анонимных алкоголиков после расставания с Анджелиной Джоли.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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