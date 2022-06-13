Группа сенаторов США договорилась об ужесточении правил продажи оружия

Ранее Джо Байден предлагал принять более жесткие ограничения, включая запрет на продажу штурмовых винтовок или увеличение возраста, с которого их можно приобретать, передает Zakon.kz.

Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий подготовила предложения, ужесточающие правила продажи огнестрельного оружия. 20 сенаторов обнародовали эту инициативу 12 июня, сообщает Deutsche Welle.

Сенаторы предлагают ужесточить проверку биографии потенциальных покупателей оружия младше 21 года, увеличить кадровые ресурсы, чтобы не допустить попадания оружия в руки людей, квалифицированных как опасных, добавить в национальную базу данных сведения о судимости за домашнее насилие и о запретительных судебных приказах.

Предложения представляют собой минимальный компромисс по вопросам ограничения свободной продажи оружия, достигнутый представителями двух партий.

В целом, республиканцы по-прежнему выступают против жесткого регулирования этой сферы. Поскольку инициативу поддержали не менее 10 сенаторов-республиканцев, подготовленный на ее основе законопроект может получить необходимые голоса в Сенате США.

Нынешнее предложение стало реакцией на недавнюю стрельбу в штатах Техас и Нью-Йорк, оба случая привели к большому числу жертв.

В Техасе погибли 19 детей и два учителя в начальной школе, а в Нью-Йорке были убиты 10 человек в супермаркете. Компромисс был достигнут на следующий день после многотысячных акций протеста против свободной продажи оружия, прошедших в городах США.

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Президент Джо Байден приветствовал инициативу сенаторов и призвал их как можно быстрее принять соответствующий закон, отметив однако, что меры заходят недостаточно далеко.

Ранее Байден предлагал принять более жесткие ограничения, включая запрет на продажу штурмовых винтовок, использовавшихся в Техасе и Нью-Йорке, или увеличить возраст, с которого их можно приобретать.

Кроме того, президент призывал законодателей запретить магазины большой емкости, обязать безопасно хранить огнестрельное оружие и позволить привлекать производителей оружия к ответственности за преступления, совершенные с использованием их продукции.

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В июне Палата представителей, контролируемая демократами, приняла широкий пакет предложений, включающий повышение возраста покупки большинства полуавтоматических винтовок с 18 до 21 года. Но у демократов нет необходимых голосов, чтобы добиться его одобрения в Сенате, в котором большинство у республиканцев.