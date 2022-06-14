Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Состоялось заседание ЦИК Республики Казахстан

Заседание ЦИК Фото: election.gov.kz
14 июня 2022 года под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На заседании были приняты следующие постановления.

1. О прекращении полномочий депутата Сената Парламента РК Исабаева Б.О.

В соответствии с п. 5 ст. 52 Конституции РК, п. 5 и 9 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия РК постановила:

установить, что в связи с принятием указа президента РК от 11 июня 2022 года №921 «Об Исабаеве Б.О.» прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Исабаева Бейбита Оксикбаевича.

Новость по теме

Назначен аким области Жетісу

Постановления ЦИК

Фото: election.gov.kz

2. О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Әбдіғалиұлы Б.

В соответствии со ст. 52 Конституции РК, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия РК постановила:

установить, что в связи с принятием указа президента РК от 11 июня 2022 года №914 «О назначении Әбдіғалиұлы Б.» наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Әбдіғалиұлы Берік.

Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Әбдіғалиұлы Б. в Мажилис Парламента РК.

Новость по теме

Токаев назначил акима области Ұлытау

Постановления ЦИК

Фото: election.gov.kz

3. О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Нурбека С.

В соответствии со ст. 52 Конституции РК, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия РК постановила:

установить, что в связи с принятием указа президента РК от 11 июня 2022 года №919 «О назначении Нурбека С.» наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Нурбека Саясата.

Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Нурбека С. в Мажилис Парламента РК.

Новость по теме

Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана

Константин Вноровский
Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года
Курс доллара продолжает расти
Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Пострадавшие вкладчики финпирамиды «штурмовали» прокуратуру в Алматы
Более семи тысяч казахстанцев покинули страну с начала года
Умер участник известной команды КВН
Закон о прокуратуре разработан в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления