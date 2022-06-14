Состоялось заседание ЦИК Республики Казахстан
На заседании были приняты следующие постановления.
1. О прекращении полномочий депутата Сената Парламента РК Исабаева Б.О.
В соответствии с п. 5 ст. 52 Конституции РК, п. 5 и 9 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия РК постановила:
установить, что в связи с принятием указа президента РК от 11 июня 2022 года №921 «Об Исабаеве Б.О.» прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Исабаева Бейбита Оксикбаевича.
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Фото: election.gov.kz
2. О наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Әбдіғалиұлы Б.
В соответствии со ст. 52 Конституции РК, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия РК постановила:
установить, что в связи с принятием указа президента РК от 11 июня 2022 года №914 «О назначении Әбдіғалиұлы Б.» наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Әбдіғалиұлы Берік.
Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Әбдіғалиұлы Б. в Мажилис Парламента РК.
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Фото: election.gov.kz
В соответствии со ст. 52 Конституции РК, п. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия РК постановила:
установить, что в связи с принятием указа президента РК от 11 июня 2022 года №919 «О назначении Нурбека С.» наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Нурбека Саясата.
Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Нурбека С. в Мажилис Парламента РК.