Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты вернули в Мажилис законопроект со своими предложениями. В частности, предлагается продлить сроки легализации до 1 января 2027 года для самовольно возведенных построек. Больше всего эта проблема характерна для Алматы, передает Zakon.kz

В сравнительной таблице к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного госуправления и госграницы» указывается, что закон РК от 26 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» предлагается дополнить статьей 3 следующего содержания:

Статья 3. Установить, что абзац третий подпункта 1), абзац четырнадцатый подпункта 2) и подпункт 3) пункта 3 статьи 1 настоящего закона действуют до 1 января 2027 года и применяются к недвижимому имуществу, построенному без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством РК, до введения в действие настоящего закона.

Вдобавок здесь приведены аргументы, в связи с чем рекомендуется данную норму принять.

В целях установления срока действия норм законопроекта, допускающих возможность оформления прав на недвижимое имущество, построенное без получения соответствующих разрешений. Кроме того, во избежание поощрения и увеличения количества таких построек следует законодательно установить, что данные нормы применяются только на имущество, построенное до введения в действие рассматриваемого законопроекта, – говорится в таблице.

Также ранее в этот же законопроект депутаты внесли предложение о продлении сроков перехода на ОСИ и ПТ еще на год, до 1 июля 2023 года.

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По итогам обсуждения сенаторы вернули документ со своими предложениями в Мажилис.