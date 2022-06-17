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Токаев участникам ПМЭФ: Борьба с запредельной инфляцией – наша общая задача

Касым-Жомарт Токаев Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, затронул тему продовольственной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.
Снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности. Для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери.Президент Казахстана

Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников.

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Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере.

Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – это наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что потенциал позволяет стабильно и полностью обеспечивать рынки необходимыми продовольственными товарами.

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По словам президента, подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников. Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере.

Тамила Языкова
Россия Токаев Касым-Жомарт
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