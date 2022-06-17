Токаев участникам ПМЭФ: Борьба с запредельной инфляцией – наша общая задача
Снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности. Для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери.Президент Казахстана
Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников.
Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере.
Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – это наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что потенциал позволяет стабильно и полностью обеспечивать рынки необходимыми продовольственными товарами.
По словам президента, подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников. Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере.