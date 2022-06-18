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Вайнерам Шерниязову и Туребаеву вновь продлили срок содержания под стражей

Шерниязов и Туребаев Фото: Facebook/Мейржан Туребаев
20 апреля вайнеров Мейирхана Шерниязова и Мейржана Туребаева взяли под стражу на 10 суток. 29 апреля им продлили срок содержания под стражей на два месяца, передает Zakon.kz.
Постановлением следственного суда города Алматы от 18 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей на период ознакомления в отношении подозреваемых до двух месяцев, – рассказали в горсуде корреспонденту Zakon.kz.

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.

10 февраля стало известно, что в отношении Туребаева и Шерниязова заведено уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

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Елена Беляева
Туребаев Мейржан Алматы
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