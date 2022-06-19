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Первый контейнерный поезд прибыл в Иран через Казахстан

прибытие Фото: пресс-служба КТЖ
На станции Тегеран состоялась торжественная церемония встречи первого сухопутного контейнерного поезда. Он следует в Турцию через территории Казахстана, Туркменистана и Ирана, передает Zakon.kz.

Демонстрационный поезд из 48 контейнеров, груженных серой, сформирован на казахстанской станции Павлодар назначением на турецкую станцию Паяс.

Новое логистическое решение, предложенное АО «НК «Қазақстан Темір жолы» (КТЖ), привлекательно для грузоотправителей, прежде всего, сроками доставки. В сравнении с альтернативным маршрутом через Каспийское море поезд преодолеет расстояние более чем в 6300 км всего за 12 дней, – рассказали в пресс-службе КТЖ.

В перспективе дополнительный сервис по скоростной доставке грузов на рынки Персидского залива и Турции обещает стать регулярным. Таким образом планируется увеличение контейнерного грузопотока по территории Казахстана.

Отметим, что в Тегеране в данное время находится президент РК Касым-Жомарт Токаев. В узком формате он и глава Ирана Ибрахим Раиси провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.

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После переговоров Токаев пригласил Раиси в Казахстан.

Елена Беляева
Иран Казахстан Турция
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