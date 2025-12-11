Акорда показала торжественную встречу президента Ирана
Фото: akorda.kz
Сегодня, 11 декабря 2025 года, в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе президента Казахстана показали, как прошла церемония.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Известно, что в рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
