#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Политика

Акорда показала торжественную встречу президента Ирана

Токаев, президент Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 11:39 Фото: akorda.kz
Сегодня, 11 декабря 2025 года, в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе президента Казахстана показали, как прошла церемония.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Известно, что в рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев президенту Ирана: У нас схожие обычаи, традиции и культура
12:07, Сегодня
Токаев президенту Ирана: У нас схожие обычаи, традиции и культура
Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары
19:38, 29 июля 2025
Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары
В Акорде торжественно встретили президента Эстонии
16:47, 17 ноября 2025
В Акорде торжественно встретили президента Эстонии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: