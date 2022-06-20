Михаил Кукушкин первым из казахстанцев сыграет на Уимблдоне-2022

20 июня квалификационными играми стартует главный травяной турнир сезона – открытый чемпионат Англии по теннису. И первыми его откроют мужчины, в числе которых единственный участник отборочных состязаний от Казахстана – Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

Старожил казахстанской сборной Михаил Кукушкин начнет свои выступления сразу же в первый день отборочных соревнований. 20 июня его соперником по первому кругу будет 30-летний итальянец Лоренцо Гуистино (263-й номер мирового рейтинга). Победитель данного противостояния во втором раунде отбора померится силами с выигравшим теннисистом из пары Грегуар Баррер (Франция) и Филипп Кольшрайбер (Германия).

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По неизвестным причинам еще два казахстанца – Дмитрий Попко и Тимофей Скатов – отсутствуют в этих квалификационных играх.

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