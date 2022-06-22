Задержанного по делу Акжаркын Турлыбай нигерийца планируют экстрадировать в Казахстан

Ранее стало известно, что в Нигерии по делу казахстанки Акжаркын Турлыбай был задержан подозреваемый в контрабанде наркотиков в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает Zakon.kz.

20 июня в Нигерии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК задержан Адиндо Нонсо Фортуне, находящийся в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК РК («Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ»). Пресс-служба МВД РК

По данным ведомства, «необходимые материалы направлены в НЦБ Интерпола Нигерии с целью принятия дальнейшего процессуального решения о его содержании под стражей и дальнейшей экстрадиции в Казахстан.

20 июня адвокат казахстанки Сункар Нурмагамбетов сообщил, что на территории иностранного государства задержан гражданин Нигерии, который проходит подозреваемым по делу Акжаркын Турлыбай. Ранее он был объявлен в международный розыск.

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Напомним, казахстанка Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.

В 2015 году МВД РК было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Нигерии.