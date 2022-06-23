Почему в Казахстане растут цены на сахар

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о том, что делает правительство для урегулирования цен на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.

По основным видам продовольственных товаров в Казахстане дефицита нет, – сказал Бахыт Султанов в кулуарах правительства.

При этом, как подчеркнул глава Минторговли, есть импортозависимость по шести видам. Также в стране есть экспортозависимые товары, к примеру, зерно. В данном случае рост цен на внешних рынках привел к завышению на внутренних.

По ряду направлений проводится работа через использование механизмов интервенционного вброса со стороны СПК и стабфондом. По ряду видов мы продукты стабилизируем через оборотные схемы, когда финансируются сети. Они обеспечиваются заранее форвардными контрактами удержания цен. Бахыт Султанов

Министр добавил, что стоимость импортозависимых продуктов будет повышаться, поскольку биржевые цены растут во всем мире.

Например, сахар, здесь хочешь не хочешь цена будет подниматься. И поскольку один из наших поставщиков (Россия) ограничил поставку, то, конечно, это будет влиять. Сам доллар растет, евро растет. Бахыт Султанов

Напомним, по подсчетам аналитиков, годовое удорожание сахара по Казахстану составило 60,5%.

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22 июня депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев возмутился ростом цен на социально значимые товары, особенно на сахар. Мажилисмен отметил, что сахарный ажиотаж, который начался четыре месяца назад, до сих пор не утихает среди населения.

По его словам, дальнейшее повышение цен на социально значимые продукты питания может привести к большому всплеску недовольства среди населения.