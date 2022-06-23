Гибель рабочих на заводе «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировал аким Карагандинской области

Аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге прокомментировал трагедию на заводе «АрселорМиттал Темиртау». Из-за обрушения печи 10 июня погибли четверо рабочих, передает корреспондент Zakon.kz.

Предварительно могу сказать, что в прошлом году Департамент промышленной безопасности проводил проверку этого здания, было предписание не использовать его в рабочих целях. Можно было проводить только ремонтные работы при соблюдении всех правил техники правил безопасности. Аким Карагандинской области Женис Касымбек

Он добавил, что ремонтные работы, которые проводила компания «Курылысмет», дочерняя компания «АрселорМиттал Темиртау», привели к этой трагедии.

Аким напомнил, что сегодня идет расследование именно качества и соблюдения требований правил безопасности. Двое сотрудников «АрселорМиттал» и руководитель дочерней компании взяты под стражу.

Расследование проводится. Как только будут дополнительные официальные данные, мы предоставим. В целом, действительно проблемы, в частности по «АрселорМиттал», по обеспечению промышленной безопасности есть. Мы помним трагедию прошлого года на шахте «Абайская». Там также были вопросы по соблюдению техники безопасности. Уполномоченные госорганы держат на контроле эти вопросы, но необходимо признать: завод построен более 60 лет назад, многие агрегаты и активы требуют скорейшего дополнительного ремонта. Аким Карагандинской области

Глава региона уточнил, что в прошлом году с «АрселорМиттал Темиртау» была достигнута договоренность, что объемы инвестиций, в том числе на обновление оборудования, будут увеличены в два раза.

Если в среднем в 2019-2020 годах объемы инвестиций «АрселорМиттал Темиртау» составляли в районе 80 млрд, то в этом году – 190 млрд тенге. В первую очередь на обновление активов, которые работают в угольном департаменте и металлургии. Женис Касымбек

10 июня сообщалось, что четверо рабочих погибли, еще один был доставлен в больницу в результате обрушения свода печи №9 кузнечно-прессового цеха ТОО «Курылысмет», дочернего предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ).

Департаментом полиции Карагандинской области для расследования была создана специальная комиссия.

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