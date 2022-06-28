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Бой Головкин – Альварес: названа стоимость самого дорого билета

Бокс Стоимость билетов Фото: Instagram/gggboxing
За 80 дней до начала поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом началась онлайн-продажа билетов на этот бой, сообщает Zakon.kz.

Бой GGG – Canelo III пройдет в рамках второго среднего веса за все основные титулы чемпиона мира – WBA, WBC, WBO и IBF. На кону звание абсолютного чемпиона мира, и ставки в противостоянии этих боксеров высоки как никогда. Поединок пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе.

За два с половиной месяца до трилогии стартовала продажа билетов на этот бой. Стоимость самого дешевого билета составляет 143 655 тенге (305 долларов), самого дорогого (возле ринга) – 2  млн 512  тыс. 785 тенге (5535 долларов).

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Для сравнения: билеты на последний бой Геннадия Головкина против японца Риото Мураты стоили от 82 280 и до 415 140 тенге.

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