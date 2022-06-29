Редкого хищника вновь зафиксировала фотоловушка в Алматинской области
Фото: pixabay
На территории национального парка «Көлсай көлдері» в Алматинской области в объектив фотоловушки вновь попал снежный барс, сообщает Zakon.kz.
И вновь видео со снежным барсом, обитающим на территории национального парка «Көлсай көлдері». Таких кадров никогда не бывает много, согласны? – говорится в подписи к видео.
Как отмечают сотрудники парка, в одном ролике соединены несколько эпизодов съемки за 2021 и 2022 годы.
Также в июне уникальные кадры снежного барса, снятые с близкого расстояния (50 метров) в Национальном природном парке «Алтын-Эмель», опубликовал директор Международного фонда снежных басов Арман Кашкинбеков.
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