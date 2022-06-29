Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Редкого хищника вновь зафиксировала фотоловушка в Алматинской области

нацпарк Алматинская область барс фотоловушка Фото: pixabay
На территории национального парка «Көлсай көлдері» в Алматинской области в объектив фотоловушки вновь попал снежный барс, сообщает Zakon.kz.
И вновь видео со снежным барсом, обитающим на территории национального парка «Көлсай көлдері». Таких кадров никогда не бывает много, согласны? – говорится в подписи к видео.

Как отмечают сотрудники парка, в одном ролике соединены несколько эпизодов съемки за 2021 и 2022 годы.

Новость по теме

Снежный барс снова попал в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»

Также в июне уникальные кадры снежного барса, снятые с близкого расстояния (50 метров) в Национальном природном парке «Алтын-Эмель», опубликовал директор Международного фонда снежных басов Арман Кашкинбеков.

Читайте также

Минэкологии планирует провести исследование на Каспии из-за массовой гибели птиц и животных

Краснокнижные чайки тысячами гибнут в Атырауской области

Сколько сайгаков попадут под отстрел в Казахстане

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
бокс
Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления