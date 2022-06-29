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Назначен первый замакима Абайской области

акимат назначение Абайская область Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Назначен первый заместитель акима Абайской области. Им стал Айдын Каримов, сообщает Zakon.kz.
По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Абайской области Нурлана Уранхаева первым заместителем акима назначен Каримов Айдын Мейрамбекович, – говорится в сообщении областного акимата.

Айдын Каримов родился в городе Семей в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КАЗГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы работал в РГП «Центр по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу» МЧС РК, АО «Национальные информационные технологии», РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций», в аппаратах акимата Нур-Султана и Семея.

В 2012-2016 годах работал главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора Департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК (ныне – Министерство торговли и интеграции РК).

С 2016 года работал в структуре Канцелярии премьер-министра РК: в 2016-2017 годах – заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола, в 2017-2019 годах – заведующий отделом внешних связей и протокола – Шеф протокола, заведующий отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии премьер-министра РК.

С ноября 2019 года занимал должность заместителя руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

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