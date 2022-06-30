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12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»

Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП» Фото: Агентство по противодействию коррупции
Бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Шнар Муктарова объявлена в розыск. За предоставление информации о ней предусмотрено вознаграждение до 12 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
В рамках уголовного дела подозревается бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Муктарова Шнар Уралгазыновна, которая в период 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 миллионов тенге. Агентство по противодействию коррупции

По информации ведомства, Шнар Муктарова объявлена в розыск и в отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Если вы располагаете информацией о ее возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам Агентства: call-центр 1424 +7 (7172) 909 260. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение до 4000 МРП. Агентство по противодействию коррупции

19 января 2022 года правительство приняло постановление прекратить деятельность по утильсбору «Оператора РОП».

26 января сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева по подозрению в коррупции.

В марте стало известно, что экс-гендиректора ТОО «Оператор РОП» подозревают в хищении 20 млрд тенге.

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