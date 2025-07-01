Какие дни июля принесут успех, а какие – лучше пропустить

Июль 2025 года обещает быть не только жарким месяцем по погоде, но и насыщенным временем с точки зрения астрологических влияний. Астрологи рассказали, чем интересны фазы Луны и назвали благоприятные и не очень дни, сообщает Zakon.kz.

Фазы Луны: что важно знать в июле

Как известно, Луна движется циклично, совершая полный оборот вокруг Земли примерно за 29,5 дней. За этот период она проходит четыре основные фазы, каждая из которых, по древним поверьям, несет определенные энергии и влияет на эмоции и поведение.

Новолуние – когда Луна не видна на небе, это время начала и обновления.

Первая четверть – растущий серп, период активного роста энергии и реализации планов.

Полнолуние – Луна полностью освещена, пик эмоциональной активности и интуиции.

Последняя четверть – убывающий серп, время подведения итогов и завершения.

Июль 2025 года, как сказано в публикации Ftimes.ru, начинает с фазы растущей Луны – идеального времени для смелых начинаний, установления целей и накопления энергии.

Благоприятные и неблагоприятные дни июля 2025

Лунный календарь на июль предлагает следующие ориентиры для планирования:

Самые благоприятные дни: 1, 2, 22 июля – лучшее время для важных начинаний, деловых встреч и личных решений.

Неплохие дни: 3, 10, 17, 18, 23, 26, 30 июля – хорошие периоды для умеренных усилий и спокойной работы.

Менее благоприятные дни: 19, 20 июля – лучше избегать крупных изменений и рисков.

Дни с осторожностью: 5, 8, 11, 14, 15, 22, 25, 27, 29 июля – стоит быть внимательными в коммуникациях и финансовых вопросах.

В заключительной части, астрологи напоминают, что даже "неудачные" дни могут оказаться продуктивными для определенных задач – многое зависит от индивидуальных обстоятельств и характера деятельности.

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Ранее мы рассказывали, что 1 июля в народном календаре празднуют Ярилин день, который еще называют макушка лета. Это день своего рода пика солнца, когда жар достигает максимума и световой день начинает постепенно убывать. С народными традициями и приметами можно ознакомиться по этой ссылке.