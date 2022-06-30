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Канат Таймерденов рассказал о работе на посту главы ДП Алматы

Канат Таймерденов обратился к коллегам из ДП Алматы Фото: Facebook/Канат Таймерденов
Бывший начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов поблагодарил личный состав служб и подразделений ДП за самоотверженную и профессиональную работу, а также обратился к алматинцам, передает Zakon.kz.
Два с половиной года мы с вами в тесном взаимодействии обеспечивали правопорядок в самом крупном мегаполисе страны и решали актуальные проблемы, касающиеся безопасности граждан. На моем опыте это, пожалуй, самое плодотворное сотрудничество с общественностью, что позволило стабилизировать криминогенную обстановку в городе и снизить аварийность, – написал Канат Таймерденов на своей странице в Facebook.

По словам экс-начальника ДП Алматы, в тандеме с жителями мегаполиса также были решены вопросы расширения систем видеонаблюдения, с охватом городских автобусов, общеобразовательных школ, колледжей, мест массового пребывания граждан, а также служебных кабинетов следователей, дознавателей и оперативников.

Кроме того, как напомнил Таймерденов, были подведены промежуточные итоги перехода алматинской полиции на сервисную модель.

Сегодня в Алматы криминогенная обстановка стабильная и контролируемая. Правда, есть еще над чем поработать... Призываю вас и впредь с такой же активностью принимать участие в решении вопросов безопасности и обеспечения правопорядка в городе.Канат Таймерденов

Он поблагодарил алматинцев за совместный труд.

Отдельную признательность за самоотверженную и профессиональную работу экс-начальник ДП Алматы выразил личному составу служб и подразделений ДП Алматы.

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О том, что Канат Таймерденов ушел с поста начальника Департамента полиции Алматы, который он занимал с января 2020 года, стало известно 25 июня.

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В этот же день в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что Канат Таймерденов переводится в Центральный аппарат МВД на руководящую должность.

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