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Задержан ли экс-начальник ДП Алматы Канат Таймерденов, ответили в Генпрокуратуре

Задержан ли экс-начальник ДП Алматы Канат Таймерденов, ответили в Генпрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 18:42 Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура Казахстана сегодня, 28 мая 2024 года, сделала заявление касательно бывшего начальника Департамента полиции (ДП) Алматы Каната Таймерденова, сообщает Zakon.kz.

В главном надзорном органе страны подчеркнули, что информация, распространяемая в различных Telegram-каналах о задержании экс-начальника ДП Алматы Таймерденова, не соответствует действительности.

"В этой связи Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений и призывает всех граждан и СМИ доверять официальным источникам информации", – говорится в заявлении Генпрокуратуры РК.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника ДП Алматы Берика Абильбекова задержали. Информацию нам подтвердили в Генпрокуратуре РК.

Напомним, Канат Таймерденов занимал должность начальника ДП Алматы с 29 января 2020 года. Во время январских беспорядков был комендантом южной столицы. А 25 июня 2022 года стало известно, что он ушел с этого поста и получил руководящую должность в МВД.

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14 июля 2022 года в МВД Казахстана рассказали, что Канат Таймерденов назначен начальником Департамента по противодействию экстремизму.

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