Какое наказание грозит за ложный вызов о минировании, рассказал адвокат

Касательно ответственности, то по ст. 273 Уголовного кодекса РК самая жесткая мера ответственности, которая предусмотрена, - это до пяти лет лишения свободы. При этом там есть и альтернативное наказание в виде штрафа. Адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Александр Лисиченко

Согласно закону, штраф за такие деяния достигает 5 тыс. МРП (или 15 315 000 тенге).

При этом еще отдельно речь идет о возмещении убытков, которые терпит государство, реагируя на такие заведомо ложные сообщения.

Это выезд спецслужб, задействование личного состава любых правоохранительных органов. Это все траты, убытки, которые подлежат возмещению виновными лицами. Допустим, выехали на место происшествия, оцепили, задействовали личный состав, транспорт, это и ГСМ, работа сотрудников в человеко-часах, грубо говоря - это все подсчитывается и потом гражданским иском в рамках уголовного дела госстурктуры предъявляют виновным лицам. Приговором суда этот гражданский иск удовлетворяется и эти убытки взыскиваются. Александр Лисиченко

Но это, как отметил адвокат, еще не все - также предусмотрена гражданско-правовая ответственность за причинение убытков частным лицам, тем же предпринимателям, которые работают в торговых центрах.

Например, предприниматели также могут в гражданском порядке обращаться к виновным лицам с исками о возмещении убытков, которые они понесли в результате этих действий. Александр Лисиченко

31 марта по всему Казахстану прокатилась «волна» сообщений о минировании различных общественных мест.

В Алматы «заминировали» три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение, в Нур-Султане - два автосалона и два ТРЦ, в Караганде - автоЦОН.

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