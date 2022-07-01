Оспа обезьян: Минздрав вновь обратился к казахстанцам

В Казахстане на сегодня ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрировано. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения. Также в ведомстве уточнили, что количество случаев заболевания в мире стремительно растет, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, как уточнили в пресс-службе, оспа обезьян (monkeypoxes, MPXV) – это редкое инфекционное заболевание.

Характерными симптомами инфекции являются лихорадка, общая интоксикация, появление сыпи, пузырьков, папул и др.

Также отмечено, что вирус оспы обезьян – ДНК-вирус близок натуральной оспе, ликвидированной во всем мире в 1980 году.

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Ареал распространения: страны Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан).

Количество случаев заболевания в Африке стремительно растет. Начиная с 2016 года, по официальным источникам ВОЗ, заболеваемость увеличилась в 20 раз.

По предварительным данным ВОЗ, в мире на 30 июня 2022 года зарегистрировано 5135 случаев в 66 странах мира (Великобритания – 1076, Испания – 801, Германия – 874, Франция – 441, Португалия – 391, Канада – 283, Нидерланды – 257, США – 351, Италия – 160, Бельгия – 117, Швейцария – 81 и т.д). Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Казахстане на сегодня ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрировано.

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В связи с тем, что впереди пора летних отпусков и каникул, Минздрав просит казахстанцев, выезжающих за границу, соблюдать несколько простых, но важных рекомендаций: