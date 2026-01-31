Народ Казахстана будет закреплен как носитель суверенитета и единственный источник власти

Соответствующее утверждение прописано в статье 4 проекта новой Конституции РК. Содержание статьи следующее:

Статья 4

1. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

2. Народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.

3. Никто не может присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение власти преследуется по закону. Право выступать от имени народа и государства принадлежит президенту Республики Казахстан, а также Курултаю Республики Казахстан в пределах его конституционных полномочий. Правительство Республики Казахстан и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах делегированных им полномочий.

4. Государственная власть в Республике Казахстан едина и осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную, судебную ветви и их взаимодействия.