#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.02
597.27
6.59
События

Народ Казахстана будет закреплен как носитель суверенитета и единственный источник власти

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:39 Фото: Zakon.kz
В проекте новой Конституции РК закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее утверждение прописано в статье 4 проекта новой Конституции РК. Содержание статьи следующее:

Статья 4

1. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

2. Народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.

3. Никто не может присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение власти преследуется по закону. Право выступать от имени народа и государства принадлежит президенту Республики Казахстан, а также Курултаю Республики Казахстан в пределах его конституционных полномочий. Правительство Республики Казахстан и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах делегированных им полномочий.

4. Государственная власть в Республике Казахстан едина и осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную, судебную ветви и их взаимодействия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 09:39
Фокус на людях: что меняет проект новой Конституции

Также в преамбуле Конституции может появиться понятие "Великая степь".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Суверенитет и Независимость, территориальная целостность – неизменные ценности в новой Конституции Казахстана
16:45, 30 января 2026
Суверенитет и Независимость, территориальная целостность – неизменные ценности в новой Конституции Казахстана
В Алматы обсудили историческое значение Декларации о государственном суверенитете Казахстана
19:42, 23 октября 2025
В Алматы обсудили историческое значение Декларации о государственном суверенитете Казахстана
Путь к независимости через верховенство права: Декларации о государственном суверенитете 35 лет
09:51, 23 октября 2025
Путь к независимости через верховенство права: Декларации о государственном суверенитете 35 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сербский полузащитник покинул "Кайрат"
09:29, Сегодня
Сербский полузащитник покинул "Кайрат"
В двух сетах завершился полуфинальный матч казахстанца на Australian Open-2026
08:44, Сегодня
В двух сетах завершился полуфинальный матч казахстанца на Australian Open-2026
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
08:03, Сегодня
Вторая попытка Анны Данилиной взять финал Australian Open потерпела крах
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
07:41, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче североамериканской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: