Казахстан может расторгнуть договор с компанией, арендующей судно «Жибек Жолы»

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства заявил, что по данному факту проводится проверка, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы передали судно в аренду, поэтому за него отвечает тот, кто получил его. Если судно занялось деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, принятым в Казахстане и международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

По словам министра, сейчас Турция проводит проверку, будет дана правовая оценка.

Турецкая сторона, если она занимается этим вопросом, выяснит происхождение груза, кто является фрахтователем, кто отправлял этот груз, и будет понятно и ясно, какие санкционные ограничения там были. Правовую оценку дадут сразу же, и тогда будет понятно, есть правовые последствия для расторжения и возврата судна или нет. Каирбек Ускенбаев

30 июня в ряде СМИ появилась информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «Жибек Жолы» в Турцию.

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Позднее стало известно, что сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.