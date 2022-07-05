Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан может расторгнуть договор с компанией, арендующей судно «Жибек Жолы»

Судно Жибек Жолы, Казахстан может расторгнуть договор с компанией, арендующей судно Жибек Жолы Фото: АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства заявил, что по данному факту проводится проверка, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы передали судно в аренду, поэтому за него отвечает тот, кто получил его. Если судно занялось деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, принятым в Казахстане и международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев 

По словам министра, сейчас Турция проводит проверку, будет дана правовая оценка.

Турецкая сторона, если она занимается этим вопросом, выяснит происхождение груза, кто является фрахтователем, кто отправлял этот груз, и будет понятно и ясно, какие санкционные ограничения там были. Правовую оценку дадут сразу же, и тогда будет понятно, есть правовые последствия для расторжения и возврата судна или нет.Каирбек Ускенбаев

30 июня в ряде СМИ появилась информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «Жибек Жолы» в Турцию.

Новость по теме

В КТЖ опровергли информацию о помощи Казахстана в вывозе зерна из Украины

Позднее стало известно, что сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. 

Читайте также

С чем связан рост числа заболевших коронавирусом в Казахстане – ответ Минздрава

Ускенбаев о ситуации с «Жибек Жолы»: Для Казахстана не будет никаких последствий

Глава Минздрава о коронавирусе: Ситуация стабильная

Тамила Языкова
Россия Ускенбаев Каирбек МИИР РК Казахстан Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
Парень убил родителей девушки
Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
Бахытбек Есентаев, Баян Максаткызы, условно-досрочное освобождение
Экс-муж Баян Максаткызы подал ходатайство об условно-досрочном освобождении
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления