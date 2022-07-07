Торговый дом в Алматы снова подвергся атаке лжетеррориста
Фото: Zakon.kz
В Алматы за короткое время вновь эвакуировали персонал и посетителей одного из крупных торгово-развлекательных центров MOSKVA Metropolitan, сообщает Zakon.kz.
Информация о машинах скорой помощи и стражей порядка рядом с центром появилась в социальных сетях.
Как уточнили в ДП города, сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов поступило в полицию 7 июля в 12:12.
После проведенной специалистами проверки стало понятно, что сообщение ложное, взрывное устройство не обнаружено.
Стоит отметить, что звонок по минированию центра уже поступал в полицию 4 июля. Предыдущие сообщения аналогичного характера были 21 и 14 июня. Информация во всех случаях оказалась ложной.
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