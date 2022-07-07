Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Торговый дом в Алматы снова подвергся атаке лжетеррориста

Алматы информация минирование торговый дом Фото: Zakon.kz
В Алматы за короткое время вновь эвакуировали персонал и посетителей одного из крупных торгово-развлекательных центров MOSKVA Metropolitan, сообщает Zakon.kz.

Информация о машинах скорой помощи и стражей порядка рядом с центром появилась в социальных сетях.

Как уточнили в ДП города, сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов поступило в полицию 7 июля в 12:12.

После проведенной специалистами проверки стало понятно, что сообщение ложное, взрывное устройство не обнаружено.

Стоит отметить, что звонок по минированию центра уже поступал в полицию 4 июля. Предыдущие сообщения аналогичного характера были 21 и 14 июня. Информация во всех случаях оказалась ложной.

Читайте также

Три человека погибли в страшном ДТП под Карагандой

Потеряла равновесие: женщину унесло течением реки Талгар

Четверых детей спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
Улицы Алматы с бордюрами
Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры
Казахстан приказ газ
В Казахстане установлены предельные цены на автогаз до января 2023 года
груз
Российские грузы для перевозки в Эстонии хотят заменить на казахстанские
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
иностранная валюта
Доллар резко подорожал в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления