Курбан айт-2022: как будет проводиться в Казахстане главный праздник мусульман

На пороге Курбан айт — великий праздник мусульман всего мира. Каждый год он наступает десятого числа месяца зуль-хиджа по хиджре — мусульманскому (лунному) календарю и в этом году приходится на 9-11 июля, сообщает Zakon.kz.

Курбан айт – праздник жертвоприношения, он установлен в память о жертвоприношении пророка Ибрагима (мир ему). Для мусульман этот обряд связан с одним из столпов ислама – хаджем – и ритуальными церемониями для благодарения Всевышнего Аллаха и искупления грехов. Поэтому во время Курбан айта самым хорошим богоугодным делом являются жертвоприношение и помощь нуждающимся.

Священный праздник Курбан айт олицетворяет заботу о ближних и сострадание к нуждающимся. В этот день нужно пораньше встать, нарядно одеться, сходить утром в мечеть на праздничный намаз, чтобы вместе с джамагатом постигнуть радость этого величественного праздника, раздать садака (милостыню). Затем желательно навестить родителей и других близких родственников, а также людей пожилого возраста, больных, детей-сирот, инвалидов, сделать им подарки, угостить жертвенным мясом и, конечно же, молиться за усопших. В данное время я нахожусь с казахстанскими паломниками на хадже в Мекке и, конечно же, мы обязательно будем молиться за процветание, благополучие и мир на нашей земле, за дружбу и сплоченность нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Наиб-имам Центральной мечети г. Алматы Руслан Каиргельды

По устоявшейся многовековой традиции каждый мусульманин, имеющий для этого материальные возможности, должен принести в жертву овцу или козу, а группа до семи человек – одного верблюда или голову крупного рогатого скота. Животные, приносимые в жертву, должны быть здоровыми и не иметь изъянов.

Мясо жертвенного животного делится на три части: две части раздают бедным, сиротам, малоимущим, а третью оставляют себе, но если и ее отдать малоимущим, то в этом будет большое благо. Приносимая жертва способствует духовному очищению самого человека, формирует у мусульман такие нравственные ценности, как доброта, щедрость, милосердие, участие, сопереживание, помощь. Во-вторых, дает пропитание нуждающимся. Руслан Каиргельды

Уже третий год празднование Қурбан айта в Казахстане, как и во многих странах мира, идет с соблюдением карантинных мер. Особенно жесткими они были в 2020-2021 годах, когда был пик пандемии. В стране была очень сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому все мероприятия по празднованию Қурбан айта проходили в онлайн-формате.

В этом году Алматы из-за возрастающего опять количества больных КВИ сравнительно недавно вошел в «желтую» зону (г. Нур-Султан близок к этому). В связи с этим представители Центральной мечети и ДСЭК южного мегаполиса настоятельно рекомендуют алматинцам строго соблюдать правила проведения Курбан айта, чтобы священный обряд жертвоприношения не вызвал нового всплеска заражаемости коронавирусной инфекцией.

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На территории Алматы жертвоприношение можно будет совершить в онлайн и офлайн-форматах. Желающие совершить дистанционное пожертвование могут выбрать жертвенное животное на сайте www.qurban2022.kz. и перечислить необходимые средства по указанным реквизитам. Процесс жертвоприношения будет проходить в режиме видеозаписи, как и полагается, будут произнесены имена заказавших ритуал во время молитвы. После видео будет отправлено заказчику. Подобная практика проведения обряда жертвоприношения в онлайн-режиме давно внедрена в мусульманских странах. Главный имам Алматы Толеби Оспан

По словам имама, нуждающиеся могут оставить заявку на сайте для получения жертвенного мяса, которое будет доставлено волонтерами. Всего акиматом Алматы выделены 13 мест, где можно производить убой и продажу жертвенного скота.

Практика приема заказов через сайт и раздачи жертвенного мяса нуждающимся является давно установившейся системой в ряде мусульманских стран, таких как Саудовская Аравия, Турция, Малайзия, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты. Это стало ежегодной доброй традицией и у нас, в Казахстане. Главная особенность проекта – раздать жертвенное мясо малоимущим гражданам. В этом суть жертвоприношения, это укрепляет любовь, братство, дружбу, милосердие среди казахстанцев, желание помочь ближнему, поддержать нуждающихся. Верховный муфтий Наурызбай Таганулы

Забой, переработка жертвенного мяса и его раздача нуждающимся проводятся бесплатно общиной мечети и волонтерами. Оплачиваются только услуги мясника. Деньги от покупателя передаются продавцу напрямую, без посредников. Это хорошая помощь для граждан, заказывающих услугу жертвоприношения.

В дни Курбан айта в Алматы запрещено реализовать скот с автомашин и в частных домовладениях. Забой и реализацию скота можно делать в специально отведенных для этого местах – убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы. Убой скота можно будет производить только при наличии ветеринарной справки. Центральная мечеть г. Алматы

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Кроме того, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов, не использовать блюда домашнего приготовления при проведении различных мероприятий на объектах общественного питания. Также скоропортящиеся продукты нужно хранить только в условиях холода, использовать только чистую упаковку, не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли и так далее.

Список мест, разрешенных для убоя и продажи жертвенного скота на территории города Алматы во время праздника Курбан айт в период 9-11 июля 2022 года:

Алатауский район:

мечеть «Мырзахмет», мкр. Қарасу, шоссе Северное кольцо, 15;

мечеть «Әскер ата», мкр. Айгерім-1, ул. Бенберина, 18/4;

мечеть «Алгабас», мкр. Алгабас, ул. Акбопе, 6;

мечеть «Аль-Азим», мкр. Бурундай, ул. Азат, 20А.

Бостандыкский район:

мечеть «Бақыткелді», мкр. Хан-Тәңірі, пр. Дулати, 27/11;

Жетысуский район:

мечеть «Вайнах», ул. Айтыкова, 1А.

Медеуский район:

мечеть «Аманқұл ата», ул. Т. Бигелдинова, 5;

мечеть «Фатима», ул. Ш. Жәнібек, 148;

мечеть «Райымбек батыр», мкр. Думан-1, ул. Хан Тәңірі, 1.

Наурызбайский район:

мечеть «Қалқаман-2», мкр. Қалқаман-2, ул. Аспандиярова, 84;

мечеть «Қарағайлы», мкр. Қарағайлы, ул. К. Надырова, 1а;

рынок «Таусамалы», мкр. Таусамалы, ул. Қонаева, 35В.

Турксибский район:

мечеть «Қайрат», мкр. Қайрат, ул. Сарымулдаева, 22.

Алматы находится в «желтой» зоне матрицы эпидемиологической ситуации, поэтому призываем горожан ограничиться празднованием в узком семейном кругу, не проводить массовые мероприятия, чтобы остановить распространение коронавируса. Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы Карлыгаш Абдижаббарова

В других регионах Казахстана, которые находятся в «зеленой» зоне, празднование Курбан айта будет проходить в обычном традиционном формате – утренние праздничные молитвы в мечетях, посещение близких и друзей, организация различных спортивных соревнований не территориях мечети и так далее.