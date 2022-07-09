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Касым-Жомарт Токаев побеседовал с победительницей Wimbledon Еленой Рыбакиной

теннисистка Фото: olympic.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной и тепло поздравил ее с историческим успехом, передает Zakon.kz.
Он отметил высочайшее мастерство Елены, проявленную волю к победе и ее высокую культуру поведения на корте. Глава государства также поблагодарил выдающуюся спортсменку за успешное выступление под флагом нашего государства и продвижение его имиджа на международной арене, – сообщает Акорда.

Президент считает, что грандиозный успех Рыбакиной станет стимулом к дальнейшему развитию тенниса в Казахстане, привлечению в этот прекрасный вид спорта большего количества детей.

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Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Wimbledon

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сделала большой исторический шаг, выиграв открытый чемпионат Великобритании. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

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После победы президент Казахстана поздравил спортсменку через Twitter.

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