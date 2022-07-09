Касым-Жомарт Токаев побеседовал с победительницей Wimbledon Еленой Рыбакиной

Фото: olympic.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной и тепло поздравил ее с историческим успехом, передает Zakon.kz.

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