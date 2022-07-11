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«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства

любовь гороскоп эмоции Фото: pixabay
Российский астролог Кристина Соколовская назвала три знака зодиака, которые принципиально не признаются в любви первыми. Эксперт отмечает, что у каждого из них свои причины, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Лев никогда первым не признается в любви, чтобы не показывать свою слабость. «Царь зверей» всегда хочет быть сильным и независимым. Поэтому представители этого знака не спешат открывать свои чувства.

Что касается второго представителя зодиакального круга, то это Козерог. Этот знак Земли относится к отношениям как к очередному проекту: они привыкли все свое внимание уделять работе.

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Завершает это список Водолей — самый свободолюбивый знак, способный счастливо жить в одиночестве.

Амурных признаний от Водолея ждать не стоит. И все же представитель этого знака ждет свою любовь, поэтому и не спешит заводить отношения, пока не встретит настоящее чувство.

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Анастасия Московчук
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