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Оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в Актюбинской области

мальчик утонул Актюбинская область Фото: Zakon.kz
10 июля в селе Есет батыра Актюбинской области произошел несчастный случай: утонул ребенок 2016 года рождения. В департаменте по чрезвычайным ситуациям напоминают о правилах безопасности на воде, сообщает Zakon.kz.
В 2 км от села Есет батыр на реке Тамды в неустановленном для купания месте утонул шестилетний ребенок. Он остался без присмотра родителей. Спасатели извлекли из воды тело мальчика с глубины 2,5 метра.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Департамент по ЧС Актюбинской области напоминает о правилах безопасности на водоемах.

Не допускается:

  • купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

  • прыгать в воду с лодок, катеров, переходов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей;

  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;

  • заплывать за буйки, обозначающие пределы плавания;

  • плавать с предметами, не предназначенными для плавания;

  • загрязнение и засорение водоемов;

  • оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может травмировать отдыхающих;

  • подавать ложную тревогу.

4 июля аналогичный трагический случай произошел в Шымкенте: шестилетний мальчик утонул в бассейне на частной базе отдыха. Мальчик был с родителями, но остался без присмотра, по неосторожности упал в воду и утонул.

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Анастасия Московчук
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