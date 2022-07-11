Оставленный без присмотра 6-летний мальчик утонул в Актюбинской области

10 июля в селе Есет батыра Актюбинской области произошел несчастный случай: утонул ребенок 2016 года рождения. В департаменте по чрезвычайным ситуациям напоминают о правилах безопасности на воде, сообщает Zakon.kz.

В 2 км от села Есет батыр на реке Тамды в неустановленном для купания месте утонул шестилетний ребенок. Он остался без присмотра родителей. Спасатели извлекли из воды тело мальчика с глубины 2,5 метра. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Департамент по ЧС Актюбинской области напоминает о правилах безопасности на водоемах.

Не допускается:

купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

прыгать в воду с лодок, катеров, переходов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

заплывать за буйки, обозначающие пределы плавания;

плавать с предметами, не предназначенными для плавания;

загрязнение и засорение водоемов;

оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может травмировать отдыхающих;

подавать ложную тревогу.

4 июля аналогичный трагический случай произошел в Шымкенте: шестилетний мальчик утонул в бассейне на частной базе отдыха. Мальчик был с родителями, но остался без присмотра, по неосторожности упал в воду и утонул.