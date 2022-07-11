Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Поправки в Налоговый кодекс подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Текст будет опубликован в печати, передает Zakon.kz.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», – говорится в сообщении на сайте akorda.kz.

Текст закона публикуется в печати.

Так, в Казахстане вырастут акцизы на нагреваемый табак, а также налоги на добычу полезных ископаемых, а вместе с тем и на майнинг.

Ограничиваются вычеты по нематериальным услугам, приобретенным у аффилированных лиц.

При этом сохранятся льготы по дивидендам для компаний, которые находятся в списках фондовых бирж.