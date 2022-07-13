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Как поступить в вуз, если не набрал пороговый балл на ЕНТ

вуз Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Абитуриенты, не набравшие пороговый балл на Едином национальном тестировании, смогут поступить в вуз в этом же году. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.

В ведомстве напомнили, что те, кто не смог набрать пороговый балл на июньском ЕНТ, может попробовать сдать тестирование в августе. Но с этими результатами можно будет поступить только на платную форму обучения.  

Участие в августовском ЕНТ могут принять выпускники школ как этого года, так и прошлых лет. Кроме того, выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах, – объяснили в Министерстве науки и высшего образования. 

Августовское ЕНТ платное, его стоимость – 4230 тенге. Прием заявлений начнется 15 июля и продолжится до 30 июля. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования.

Если выпускник не наберет пороговый балл, используя все попытки, то он все равно сможет поступить в вуз на любую специальность, которую выберет. 

Это будет условное зачисление в вуз, потому что в течение года нужно будет пересдать ЕНТ, чтобы доказать, что выпускник достоин обучаться в этом вузе, – рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что абитуриенты с аннулированными результатами также будут иметь возможность условно зачислиться в вуз. Такая возможность позволит выпускникам не терять целый год на повторную сдачу ЕНТ и вместе со своими сверстниками начать обучение.

Ранее сообщалось, что по итогам тестирования 2022 года пороговый балл набрали более 103 тыс. поступающих – 67% от общего числа участников. Не преодолели пороговый балл 51 тыс. тестируемых, или 33%.

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Министр просвещения Асхат Аймагамбетов ранее сообщил, что больше всего выпускников, не набравших пороговый балл, в Мангистауской, Туркестанской и Атырауской областях. 

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