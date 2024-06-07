Сколько казахстанцев не набрали пороговый балл на ЕНТ

7 июня 2024 года в пресс-службе Министерства науки и высшего образования рассказали о промежуточных результатах Единого национального тестирования (ЕНТ). Как оказалось, абитуриенты лучше всего сдают предмет "Грамотность чтения", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали 114 тысяч раз.

Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 110 человек – на английском.

Также в министерстве подчеркнули, что пороговый балл набрали 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный балл – 138 баллов, его набрал абитуриент из Туркестанской области.

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Также специалисты подчеркивают, что после завершения тестирования каждый абитуриент получает индивидуальный тематический анализ, который показывает, по каким темам он допустил ошибки.

"По итогам трех недель абитуриенты лучше всего сдали предмет "Грамотность чтения", в среднем, освоение составляет 75%. Хуже справились ребята, сдающие "Физику", – только на 36% вопросов были даны правильные ответы. Самой сложной темой оказалась "Механические волны". Таким образом, результаты ЕНТ доступны не только в цифрах, но и в подробном анализе по темам". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Примечательно, что на сегодняшний день выявлено 207 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 152 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 50 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты 5 человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено.

После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

24 мая 2024 года стало известно, что 32 абитуриента лишились права сдать тест из-за смартфонов и шпаргалок.