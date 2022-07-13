Казахстанцы на Шри-Ланке не обращались за помощью с момента протестов

На консульском учете состоят лишь 4 человека на Шри-Ланке. Прямые рейсы из Алматы были приостановлены в апреле текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана, передает Zakon.kz.

С момента событий на Шри-Ланке за помощью граждане Казахстана не обращались. Вопрос эвакуации не рассматривался в связи с отсутствием обращений. При этом необходимо отметить, что международные рейсы из Коломбо осуществляются в штатном режиме. Пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана

Напомним, 9 июля толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты. В результате этого Шри-Ланка не может купить достаточно топлива.

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В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 млрд долларов.